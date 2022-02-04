Родителям школьников Башкирии помогут следить за тем, что их дети делают в интернете

Родителям школьников Башкирии помогут следить за тем, что их дети делают в интернете
Родителям школьников Башкирии помогут следить за тем, что их дети делают в интернете
Сегодня, 13:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том как родители школьников смогут контролировать поглощаемый детьми в интернете контент рассказали 3 февраля на брифинге в ИА «Башинформ» по безопасности детей в сети.

Минобр Башкирии и региональное Минцифры разработали механизм для осуществления родителями надзора за за поведением ребенка в интернете. Об этом на брифинге сообщил глава регионального министерства образования Айбулат Хажин. Упомянул Хажин и то, что родители смогут не только контролировать поведение своего чада в интернете, но и корректировать его при необходимости.

Речь идет о пилотной версии программы контроля интернет-контроля, которая уже прошла пробный период в одной из школ Уфы. данное программное обеспечение должно быть установлено на смартфон или другой гаджет как родителя, так и ребенка. Программа позволит родителям видеть какие сайты или же социальные сети посещает ребенок, на какие сообщества в соцсетях он подписан, а также увидеть какой контент скачивает их чадо.

Также Айбулат Хажин рассказал о том, что в испытаниях нового ПО принял его сын, студент одного и колледжей Уфы. Сообщил он и то, что не считает, что подобные меры нарушают личные границы ребенка, так как таким образом родители лишь защищают своих детей от деструктивного контента.

В случае поддержки со стороны родительского сообщества, мы готовы запустить нашу программу уже в начале четвертой учебной четверти.Айбулат Хажин

Родители школьников Уфы сообщали Mkset о том, что в школах их просили заполнить гугл-форму с вопросами о безопасности детей в интернете. Видимо по результату этого опроса 99% опрошенных родителей в Башкирии однозначно согласились с утверждением о том, что они бы хотели бы они обезопасить ребёнка от потенциальных угроз в интернете.

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