Радий Хабиров сдержал обещание и показал планы властей по строительству трассы Р-240

Радий Хабиров сдержал обещание и показал планы властей по строительству трассы Р-240
Радий Хабиров сдержал обещание и показал планы властей по строительству трассы Р-240
Сегодня, 17:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том какие ближайшие изменения ждут трассу Р-240 глава Башкирии рассказал 4 февраля в своих соцсетях.

Говоря о планах Башкирии по дорожному строительству на одной из федеральных трасс в республике Р-240 Уфа-Оренбург, Радий Хабиров первым делом обратил внимание аудитории на уже установленном освещении вдоль трассы от Уфы до самого Стерлитамака. Однако уточнил, что включается оно не сразу, а постепенно. Однако по словам главы Башкирии дорога от Уфы до Стерлитамака будет полностью освещена уже в конце лета текущего года.

Вторым важным объектом на данной трассе Радий Хабиров назвал место схода оползня в районе Кольчиры, который находится на 74-ом километре дороги. Радий Хабиров сообщил, что сейчас решаются все связанные с восстановлением участка вопросы, а именно проектирование самого участка и экспертиза документов. По словам главы уже к началу данный участок забудет о последствиях оползня и превратится в четырехполосную дорогу.

Рассказал Радий Хабиров и о планах начать в 2022 году строить объезд Стерлитамака, напомнив. что участок от Рощинского до перекрестка Стерлитамак-Стерлибашево является сложным и аварийным. По словам Хабирова уже ведутся поиски федерального финансирования на строительство 23 километров четырехполосной дороги до Ашкадара. Завершить строительство планируется в следующем году.

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