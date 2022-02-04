Радий Хабиров сдержал обещание и показал планы властей по строительству трассы Р-240

Говоря о планах Башкирии по дорожному строительству на одной из федеральных трасс в республике Р-240 Уфа-Оренбург, Радий Хабиров первым делом обратил внимание аудитории на уже установленном освещении вдоль трассы от Уфы до самого Стерлитамака. Однако уточнил, что включается оно не сразу, а постепенно. Однако по словам главы Башкирии дорога от Уфы до Стерлитамака будет полностью освещена уже в конце лета текущего года.