Пострадавшего в ДТП на трассе Уфа-Оренбург 3-месячного малыша везли без автокресла

Пострадавшего в ДТП на трассе Уфа-Оренбург 3-месячного малыша везли без автокресла
Пострадавшего в ДТП на трассе Уфа-Оренбург 3-месячного малыша везли без автокресла
Сегодня, 10:01ОбществоИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Подробности аварии в Стерлитамакском районе, в которой 3 февраля пострадал младенец сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

В ГИБДД по Башкирии сообщили важную подробность произошедшего вчера в Стерлитамакском районе Башкирии ДТП. В происшествии пострадали 2 взрослых женщины в возрасте 63 лет и 31 года. Также пострадала в аварии и трехмесячная дочь 31-летней пассажирки отечественного автомобиля Лада Калина, и ей и её матери понадобилась госпитализация. 63-летней пассажирке иномарки Volkswagen Jetta.

Важное сообщение от ГИБДД Башкирии заключается в том, что в Ладе Калине не было установлено детское удерживающее устройство, а крошечный трехмесячный ребенок находился на руках у матери, что абсолютно недопустимо. По факту происшествия начато разбирательство.

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