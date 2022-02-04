На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина

В Сочи на курорте «Роза Хутор» открылась выставка, основу которой составила олимпийская коллекция главы «Интерроса» Владимира Потанина. В ней представлены артефакты всех Олимпийских игр начиная с 1896 года и до сегодняшнего дня. Открывали выставку титулованные советские хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

Это событие приурочено к XXIV зимней Олимпиаде в Пекине и проходит на горном курорте «Роза Хутор», построенном специально к российской зимней Олимпиаде 2014 года компанией Владимира Потанина «Интеррос». Об этом сообщает сайт kuban.aif.ru. Коллекция Владимира Потанина весьма обширна и представляет собой крупнейшее частное собрание. Коллекция насчитывает свыше ста уникальных экспонатов. В ней представлены подлинные медали, памятные знаки и медали и другая символика зимних Олимпийских игр прошлых лет. В церемонии открытия приняли участие ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор «Ночной хоккейной лиги» Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, экс-вратарь сборной Владимир Мышкин. «Выставка организована, чтобы дать толчок для молодого поколения, чтобы они почувствовали дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Думаю, это сработает», — отметил Касатонов. На горном курорте во все дни Олимпиады-2022 будет организована трансляция главных событий, а для фанатов будет организован фестиваль «Роза Хутор Fan Fest». Коллекция также представлена и в Китае. В Пекине организована ее фотовыставка. Выставка будет работать почти два месяца. Посещение ее для всех бесплатно. Во время школьных каникул для детей запланированы бесплатные экскурсии. Экскурсионные автобусы с учащимися школ и вузов будут осуществлять рейсы на выставку три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут детям историю зимних Игр с момента их старта в 1924 году до современных Олимпиад. «Мы хотим, чтобы эту коллекцию видели дети, подростки, чтобы они почувствовали и заразились динамикой олимпийского духа и спортивных соревнований. Нам кажется, что от восхищения объектом до занятий спортом дистанция сокращается. И в этом мы видим социальную миссию коллекции», — отметил ректор РМОУ.

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