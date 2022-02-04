На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина

На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина
На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина
Сегодня, 22:46ОбществоФото: Алексей Кудряшов
В Сочи на курорте «Роза Хутор» открылась выставка, основу которой составила олимпийская коллекция главы «Интерроса» Владимира Потанина. В ней представлены артефакты всех Олимпийских игр начиная с 1896 года и до сегодняшнего дня. Открывали выставку титулованные советские хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

Это событие приурочено к XXIV зимней Олимпиаде в Пекине и проходит на горном курорте «Роза Хутор», построенном специально к российской зимней Олимпиаде 2014 года компанией Владимира Потанина «Интеррос». Об этом сообщает сайт kuban.aif.ru.

Коллекция Владимира Потанина весьма обширна и представляет собой крупнейшее частное собрание. Коллекция насчитывает свыше ста уникальных экспонатов. В ней представлены подлинные медали, памятные знаки и медали и другая символика зимних Олимпийских игр прошлых лет.

В церемонии открытия приняли участие ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор «Ночной хоккейной лиги» Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, экс-вратарь сборной Владимир Мышкин.

«Выставка организована, чтобы дать толчок для молодого поколения, чтобы они почувствовали дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Думаю, это сработает», — отметил Касатонов.

На горном курорте во все дни Олимпиады-2022 будет организована трансляция главных событий, а для фанатов будет организован фестиваль «Роза Хутор Fan Fest».

Коллекция также представлена и в Китае. В Пекине организована ее фотовыставка.

Выставка будет работать почти два месяца. Посещение ее для всех бесплатно. Во время школьных каникул для детей запланированы бесплатные экскурсии. Экскурсионные автобусы с учащимися школ и вузов будут осуществлять рейсы на выставку три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут детям историю зимних Игр с момента их старта в 1924 году до современных Олимпиад.

«Мы хотим, чтобы эту коллекцию видели дети, подростки, чтобы они почувствовали и заразились динамикой олимпийского духа и спортивных соревнований. Нам кажется, что от восхищения объектом до занятий спортом дистанция сокращается. И в этом мы видим социальную миссию коллекции», — отметил ректор РМОУ.

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