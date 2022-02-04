Латыпова Земфира Узбековна

Латыпова Земфира Узбековна
Латыпова Земфира Узбековна
Сегодня, 19:50ОбществоФото: фрагмент видеоЛатыпова Земфира Узбековна
Земфира Узбековна Латыпова — председатель Верховного суда Башкирии с 2019 года. В ноябре 2021 года скончалась, причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса.

Биография

Латыпова Земфира Узбековна родилась в 1955 году, 26 февраля. Место рождения — село Ермунча (Башкирия, Туймазинский район). После окончания школы поступила в Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября. Обучение завершила в 1978 году, получив специальность «Правовед».

По воспоминаниям Земфиры Латыповой, профессия следователя была ее мечтой с детских лет. В годы обучения в младших и средних классах школы она увлекалась детективами, любимым произведением были «Записки о Шерлоке Холмсе». Также в школе она увлеклась российской историей, ее интересовала филология, и к выпускному классу уже имела представление о факультете, на который будет поступать — юридический.

В судебной структуре Республики Башкортостан Латыпова начала работать в 1982 году. Спустя шесть лет она перешла в Верховный суд Башкирской Республики. С 2019 по 2021 годы работала в должности председателя Верховного суда.

В ноябре 2021 года Земфиру Узбековну Латыпову госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу № 2 в Уфе с коронавирусной инфекцией. В течение нескольких недель она находилась на лечении, затем состояние ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Инфекция поразила практически всю площадь легких, медики приняли решение о подключении к аппарату искусственного дыхания. 24 ноября 2021 года Латыпова Земфира Узбековна скончалась.

Карьера

Параллельно с обучением на юридическом факультете в университете Земфира Узбековна Латыпова вела активную работу по комсомольской линии. Ее первая должность — народный судья.

Первая должность Латыповой — народный судья
Фото:pxhere.com

Вспоминая о своем первом деле, председатель Верховного суда Республики Башкортостан отмечала, что была шокирована множеством действий и задач, которые нужно было удержать в структуре процесса.

Общий стаж Латыповой в судебной системе — 40 лет. Ее должности:

  • судья Кармаскалинского районного народного суда;
  • судья Орджоникидзевского районного народного суда;
  • судья Верховного Суда Республики Башкортостан;
  • заместитель Председателя Верховного Суда Республики Башкортостан.

В 2019 году Земфира Узбековна Латыпова была назначена председателем Верховного суда Республики Башкортостан. Распоряжение о назначении подписал Президент РФ Владимир Путин. Она получила рекомендации со стороны высшей квалификационной судейской коллегии.

В 2016 году Латыпова Земфира Узбековна работала в рамках IХ Всероссийского съезда судей, выполняя функции делегата. В 2010 году она была назначена куратором масштабного проекта, целью которого стало поэтапное внедрению в судебное производство отдельных элементов из структуры ювенальной юстиции в башкирских судах. Она регулярно выступала с докладами, принимая участие в тематических конференциях, совещаниях, публиковалась в СМИ.

За 40 лет Земфира Латыпова в качестве судьи рассмотрела несколько сотен уголовных дел. Ей приходилось рассматривать уголовные дела, заведенные по преступлениям, которые квалифицировались как особо тяжкие. Так, в 1995 году она присудила преступнику высшую меру — смертную казнь. Исполнить приговор не успели: в России ввели мораторий на такое наказание, и наказание было заменено на пожизненное заключение.

Латыпова за свою карьеру рассмотрела несколько сотен уголовных дел
Фото:pxhere.com

Земфира Латыпова принимала непосредственное участие в создании института присяжных заседателей в Республике Башкортостан. В общей судебной юрисдикции, отмечала она, процент приговоров оправдательного характера составляет порядка 1%. В то же время, в судах присяжных она превышает 20%. По наблюдениям председателя Верховного суда Башкирии, присяжные выносили, как правило, обоснованные с юридической точки зрения вердикты, логичные и справедливые.

Личное состояние

В декларации о доходах за 2019 год указано, что в собственности Земфиры Латыповой:

  • два участка земли площадью в 730 м² и 1,7 тыс. м2;
  • два дома — 83 м² и 100,5 м²;
  • доля в городской квартире, площадь которой составляет 61 м²;
  • автомобиль ВАЗ-21074.

Как судья, Латыпова Земфира Узбековна имела обязательства по декларированию своей собственности, данные ежегодно публиковались в открытом доступе. Известно, что перечень активов председателя Верховного суда Башкирии в период с 2018 по 2019 годы не менялся — она не приобретала ни новой недвижимости, ни новых автомобилей.

Рейтинги

По итогам 2019 года Земфира Узбековна Латыпова заняла первое место в рейтинге судей ВС Республики Башкортостан с самым высоким годовым доходом. В декларации Латыповой за 2019 год указано 4,6 млн руб.

Награды

Профессионализм и заслуги Земфиры Латыповой были отмечены несколькими наградами, в числе которых:

  • звание «Заслуженный юрист Республики Башкортостан»;
  • медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
  • медаль «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени;
  • медаль Совета судей РФ и Судебного департамента при ВС РФ «За безупречную службу»;
  • знак отличия Судебного департамента при ВС РФ «За усердие» II степени;
  • почетная грамота Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
Фото:фрагмент видео

Также среди наград Латыповой — медаль «20 лет мировой юстиции Российской Федерации».

Семья

Семья Земфиры Латыповой — дочь Алсу и два родных брата. Дочь Земфиры Узбековны закончила вуз, получив специальность юриста, ориентировалась на международное право, однако с самого начала заявляла, что становиться судьей не собирается.

По воспоминаниям Латыповой, дочь с детства была понимающей, и рано привыкла к рабочей нагрузке матери. В числе издержек своей профессии она выделяла необходимость много работать, в том числе, брать дела на дом, из-за чего на ребенка оставалось мало времени. Однако, как отмечала Латыпова, ей удалось передать дочери главное, и она, по словам Земфиры Узбековны, выросла «достойным человеком».

Доходыуголовное делоБашкирияВерховный судЛатыпова Земфира Узбековна
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы