Латыпова Земфира Узбековна

По воспоминаниям Земфиры Латыповой, профессия следователя была ее мечтой с детских лет. В годы обучения в младших и средних классах школы она увлекалась детективами, любимым произведением были «Записки о Шерлоке Холмсе». Также в школе она увлеклась российской историей, ее интересовала филология, и к выпускному классу уже имела представление о факультете, на который будет поступать — юридический.