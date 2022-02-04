Латыпова Земфира Узбековна родилась в 1955 году, 26 февраля. Место рождения — село Ермунча (Башкирия, Туймазинский район). После окончания школы поступила в Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября. Обучение завершила в 1978 году, получив специальность «Правовед».
По воспоминаниям Земфиры Латыповой, профессия следователя была ее мечтой с детских лет. В годы обучения в младших и средних классах школы она увлекалась детективами, любимым произведением были «Записки о Шерлоке Холмсе». Также в школе она увлеклась российской историей, ее интересовала филология, и к выпускному классу уже имела представление о факультете, на который будет поступать — юридический.
В судебной структуре Республики Башкортостан Латыпова начала работать в 1982 году. Спустя шесть лет она перешла в Верховный суд Башкирской Республики. С 2019 по 2021 годы работала в должности председателя Верховного суда.
В ноябре 2021 года Земфиру Узбековну Латыпову госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу № 2 в Уфе с коронавирусной инфекцией. В течение нескольких недель она находилась на лечении, затем состояние ухудшилось, ее перевели в реанимацию. Инфекция поразила практически всю площадь легких, медики приняли решение о подключении к аппарату искусственного дыхания. 24 ноября 2021 года Латыпова Земфира Узбековна скончалась.
Параллельно с обучением на юридическом факультете в университете Земфира Узбековна Латыпова вела активную работу по комсомольской линии. Ее первая должность — народный судья.
Вспоминая о своем первом деле, председатель Верховного суда Республики Башкортостан отмечала, что была шокирована множеством действий и задач, которые нужно было удержать в структуре процесса.
Общий стаж Латыповой в судебной системе — 40 лет. Ее должности:
В 2019 году Земфира Узбековна Латыпова была назначена председателем Верховного суда Республики Башкортостан. Распоряжение о назначении подписал Президент РФ Владимир Путин. Она получила рекомендации со стороны высшей квалификационной судейской коллегии.
В 2016 году Латыпова Земфира Узбековна работала в рамках IХ Всероссийского съезда судей, выполняя функции делегата. В 2010 году она была назначена куратором масштабного проекта, целью которого стало поэтапное внедрению в судебное производство отдельных элементов из структуры ювенальной юстиции в башкирских судах. Она регулярно выступала с докладами, принимая участие в тематических конференциях, совещаниях, публиковалась в СМИ.
За 40 лет Земфира Латыпова в качестве судьи рассмотрела несколько сотен уголовных дел. Ей приходилось рассматривать уголовные дела, заведенные по преступлениям, которые квалифицировались как особо тяжкие. Так, в 1995 году она присудила преступнику высшую меру — смертную казнь. Исполнить приговор не успели: в России ввели мораторий на такое наказание, и наказание было заменено на пожизненное заключение.
Земфира Латыпова принимала непосредственное участие в создании института присяжных заседателей в Республике Башкортостан. В общей судебной юрисдикции, отмечала она, процент приговоров оправдательного характера составляет порядка 1%. В то же время, в судах присяжных она превышает 20%. По наблюдениям председателя Верховного суда Башкирии, присяжные выносили, как правило, обоснованные с юридической точки зрения вердикты, логичные и справедливые.
В декларации о доходах за 2019 год указано, что в собственности Земфиры Латыповой:
Как судья, Латыпова Земфира Узбековна имела обязательства по декларированию своей собственности, данные ежегодно публиковались в открытом доступе. Известно, что перечень активов председателя Верховного суда Башкирии в период с 2018 по 2019 годы не менялся — она не приобретала ни новой недвижимости, ни новых автомобилей.
По итогам 2019 года Земфира Узбековна Латыпова заняла первое место в рейтинге судей ВС Республики Башкортостан с самым высоким годовым доходом. В декларации Латыповой за 2019 год указано 4,6 млн руб.
Профессионализм и заслуги Земфиры Латыповой были отмечены несколькими наградами, в числе которых:
Также среди наград Латыповой — медаль «20 лет мировой юстиции Российской Федерации».
Семья Земфиры Латыповой — дочь Алсу и два родных брата. Дочь Земфиры Узбековны закончила вуз, получив специальность юриста, ориентировалась на международное право, однако с самого начала заявляла, что становиться судьей не собирается.
По воспоминаниям Латыповой, дочь с детства была понимающей, и рано привыкла к рабочей нагрузке матери. В числе издержек своей профессии она выделяла необходимость много работать, в том числе, брать дела на дом, из-за чего на ребенка оставалось мало времени. Однако, как отмечала Латыпова, ей удалось передать дочери главное, и она, по словам Земфиры Узбековны, выросла «достойным человеком».