Глава госкомитета Башкирии по тарифам стала сборщиком огурцов в совхозе

Руководитель Госкомтарифа один день собирала урожай овощей в одном из сельскохозяйственных предприятий Уфимского района, в тепличном комплексе площадью 43,2 га. По словам Бурдюк, она сама занимается садоводством и выращивает овощи, поэтому такая работа ей по душе.

Председатель госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк приняла участие в акции «Чиновник меняет профессию». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Министр труда, семьи и защиты РБ Ленара Иванова отметила, что в акции был сделан упор именно на рабочие профессии, которые сейчас, по ее мнению, востребованы на рынке труда. Известно, что чиновники уже ранее примеряли на себя такие профессии, как: штукатур, фрезеровщик, пекарь, дояр. В дальнейшем им предстоит побывать врачами, инженерами, каменщиками, билетными кассирами. Руководитель Госкомтарифа на один день переоделась сборщиком огурцов и собирала урожай овощей в одном из сельскохозяйственных предприятий Уфимского района, в тепличном комплексе площадью 43,2 га. Как рассказала Бурдюк, она сама занимается садоводством и выращивает овощи, поэтому такая работа ей по душе. Очень хорошие условия труда здесь созданы для работников: светло, тепло, чисто, просто душа радуется! Да и оплата – достойная. Думаю, что многие молодые люди захотят выбрать для себя специальность овощевода, - рассказала Бурдюк.

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