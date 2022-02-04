Глава Башкирии сообщил о открытии нового ковид-госпиталь в Туймазах уже в феврале

Глава Башкирии сообщил о открытии нового ковид-госпиталь в Туймазах уже в феврале
Глава Башкирии сообщил о открытии нового ковид-госпиталь в Туймазах уже в феврале
Сегодня, 09:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Радий Хабиров на своей странице в соцсети 3 февраля рассказал о том, как в республике идет борьба с пандемией коронавируса.

На своих страницах в социальных сетях глава Башкирии рассказал о том, как Башкирия вот уже почти два года борется с пандемией коронавируса. Одним из главных известий, опубликованных в посте стала информация о том, что уже в текущем месяце в Башкирии откроется еще один инфекционный коронавирусный госпиталь в городе Туймазы. напомнил он и о том, что продолжается строительство ковид-госпиталя в городе Сибай.

Однако перед этим Радий Хабиров сообщил и о том, что в данный момент, даже без госпиталя в Туймазах, республика и ее система здравоохранения может госпитализировать всех нуждающихся в стационарном лечении, потенциал коечного фонда в Башкирии составляет до 10 тысяч койко-мест для больных коронавирусной инфекцией.

Также в посте глава региона напомнил и о последних нововведениях, а именно о новом режиме работы поликлиник, которые с текущей недели начали принимать пациентов с 7:30 до 22 часов, прочем ПЦР-тесты можно сдать до 19:30. Для того, чтобы обеспечить Башкирию медиками в должном объеме на медицинскую передовую вышли студенты старших курсов Башкирского медицинского университета и врачи-ординаторы.

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