ГИБДД Башкирии предупредило жителей республики об очередных рейдах на дорогах

ГИБДД Башкирии предупредило жителей республики об очередных рейдах на дорогах
ГИБДД Башкирии предупредило жителей республики об очередных рейдах на дорогах
Сегодня, 16:54ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Уже традиционные на выходных днях проверки, нацеленные на пресечение грубых нарушений ПДД и пьяных за рулем, сообщили в ГИБДД 4 февраля.

На этих выходных в Башкирии стартуют очередные, уже традиционные проверки на дорогах. В ведомстве сообщили, что проверка нацелена на выявление грубых нарушителей дорожных правил и разумеется на пресечения этих нарушений. отдельное внимание в ГИБДД обратили на то, что в ходе проверок инспекторы будут уделять выявлению нетрезвых водителей.

По информации пресс-службы ГИБДД Башкирии проведение подобных рейдовых мероприятий на дорогах республики уже продемонстрировало положительный эффект. В ГИБДД считают, что подобная профилактика благоприятно сказывается как на дорожной обстановке в целом, так и на количестве нарушителей, которые выезжают на дороги, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

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