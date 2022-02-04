ГИБДД Башкирии предупредило жителей республики об очередных рейдах на дорогах

Уже традиционные на выходных днях проверки, нацеленные на пресечение грубых нарушений ПДД и пьяных за рулем, сообщили в ГИБДД 4 февраля.

На этих выходных в Башкирии стартуют очередные, уже традиционные проверки на дорогах. В ведомстве сообщили, что проверка нацелена на выявление грубых нарушителей дорожных правил и разумеется на пресечения этих нарушений. отдельное внимание в ГИБДД обратили на то, что в ходе проверок инспекторы будут уделять выявлению нетрезвых водителей. По информации пресс-службы ГИБДД Башкирии проведение подобных рейдовых мероприятий на дорогах республики уже продемонстрировало положительный эффект. В ГИБДД считают, что подобная профилактика благоприятно сказывается как на дорожной обстановке в целом, так и на количестве нарушителей, которые выезжают на дороги, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

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