Чернышенко: Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа

Заместитель главы правительства Дмитрий Чернышенко приехал в Пекин. Его включили в состав делегации президента Российской Федерации Владимира Путина. Политик произнес слова приветствия в адрес отечественных спортсменов, которые участвуют в XXIV зимних Олимпийских играх.

Торжественное открытие основных спортивных соревнований пройдет четвертого февраля на национальном стадионе столицы КНР «Птичье гнездо». Об этом информирует sportrbc.ru. Дмитрий Чернышенко назвал Олимпийские игры триумфом спортивного мастерства и силы духа. Игры являются пропагандой ценностей справедливого соперничества и единства всех людей на планете. В Пекин прибудут порядка 4 000 атлетов из более 90 государств мира. Российская делегация благодарна коллегам из Китая и Международного олимпийского комитета за профессиональную подготовку к состязаниям. Во время эпидемии коронавируса это очень важно. Проделана огромная работа для обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников и гостей события. В составе отечественной сборной оказались не только опытные атлеты, но и дебютанты Олимпиады, успевшие проявить себя на мировой спортивной арене. Всего в ее составе 213 спортсменов, представляющих 34 субъекта Российской Федерации. В их числе 62 заслуженных мастера спорта, 72 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта, сказал вице-премьер. Он добавил, что российские атлеты уже стартовали в состязаниях по фристайлу. Так, Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований. В борьбу в командном турнире включились отечественные фигуристы и женская сборная по хоккею. Данные виды спорта представляют сильные спортсмены. Здесь имеются в виду чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева. Пятого февраля разыграют первые медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу и шорт-треку. Чернышенко пожелал своим соотечественникам силы духа и справедливого судейства. Россияне за них болеют. На церемонии открытия в число знаменосцев российской сборной войдут серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту, чемпионка мира Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вадим Шипачев. По словам Дмитрия Чернышенко, Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев остаются примером целеустремленности и спортивного характера. Они достойный выбор знаменосцев российской сборной. На зимней Олимпиаде в Пекине с 4 по 20 февраля в 15 дисциплинах разыграют 109 комплектов наград. Столица Китая будет первым мегаполисом, который принимал как летние, так и зимние Игры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter