Чернышенко: Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа

Торжественное открытие основных спортивных соревнований пройдет четвертого февраля на национальном стадионе столицы КНР «Птичье гнездо». Об этом информирует sportrbc.ru.
Дмитрий Чернышенко назвал Олимпийские игры триумфом спортивного мастерства и силы духа. Игры являются пропагандой ценностей справедливого соперничества и единства всех людей на планете. В Пекин прибудут порядка 4 000 атлетов из более 90 государств мира. Российская делегация благодарна коллегам из Китая и Международного олимпийского комитета за профессиональную подготовку к состязаниям. Во время эпидемии коронавируса это очень важно. Проделана огромная работа для обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников и гостей события.
В составе отечественной сборной оказались не только опытные атлеты, но и дебютанты Олимпиады, успевшие проявить себя на мировой спортивной арене. Всего в ее составе 213 спортсменов, представляющих 34 субъекта Российской Федерации. В их числе 62 заслуженных мастера спорта, 72 мастера спорта международного класса и 55 мастеров спорта, сказал вице-премьер.
Он добавил, что российские атлеты уже стартовали в состязаниях по фристайлу. Так, Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований. В борьбу в командном турнире включились отечественные фигуристы и женская сборная по хоккею. Данные виды спорта представляют сильные спортсмены. Здесь имеются в виду чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпионка Европы Камила Валиева. Пятого февраля разыграют первые медали по биатлону, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, фристайлу и шорт-треку.
Чернышенко пожелал своим соотечественникам силы духа и справедливого судейства. Россияне за них болеют.
На церемонии открытия в число знаменосцев российской сборной войдут серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту, чемпионка мира Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вадим Шипачев.
По словам Дмитрия Чернышенко, Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев остаются примером целеустремленности и спортивного характера. Они достойный выбор знаменосцев российской сборной.
На зимней Олимпиаде в Пекине с 4 по 20 февраля в 15 дисциплинах разыграют 109 комплектов наград. Столица Китая будет первым мегаполисом, который принимал как летние, так и зимние Игры.