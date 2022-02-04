«Бежали как тараканы»: эколог из Салавата покинула город из-за невозможности дышать

Известная эко-активистка из Салавата Ольга Баландина на своей странице в соцсети рассказала о том, что с семьей уехала из Салавата, где по её словам невозможно дышать.

О своем решении эколог и активистка проекта «Стерлитамак, дыши!» Ольга Баландина рассказала на своей странице в социальной сети. Отметим, что Ольга Баландина известна тем, что на протяжении нескольких лет отчаянно сражается за чистый воздух в родном городе. Однако последнее облако смога и вонючего тумана, которые поочередно накрывали собой города южного промышленного узла Башкирии, стало и последней каплей терпения Ольги Баландиной. Женщина, которая является не только экологом и общественницей, но и многодетной матерью, 30 января заявила о том, что они с семьей «бежали из Салавата как тараканы» Мы задыхались целую неделю. А до этого ещё неделю. А до этого ещё неделю. А до этого в сентябре. До этого в августе и июле. Дышали, конечно, иногда, когда был Южный ветер, но тогда задыхался Стерлитамак.Ольга Баландина В своем посте Ольга Баландина подробно расписала свое самочувствие в Салавате и то как она буквально приходила в себя в деревенской бане. баландина заподозрила у себя отравление, вследствие которого у нее даже было помутнение сознания. Эколог предположила, что всему виной толуол, токсичное вещество, которое периодически в Салавате ловит газоанализирующий прибор общественников Ганк. А ведь именно токсичный толуол придавал наркотические свойства клею «Момент», которым в лихие 90-е травились беспризорники. Воззвала к размышлениям в своем посте Баландина и тех жителей города, которые уже привыкли к газу и не чувствуют его. Она напомнила, что тот факт, что человек не чувствует газа не означает, что газ не оказывает на него вредного воздействия. Также в своем крике души Ольга Баландина посетовала и на то, что в последнее время в социальных сетях родители детей повсеместно жаловались на плохое самочувствие детей, которые мучались тошнотой и рвотой, теряли аппетит и приобретали ощутимые темные круги под глазами. Я не могу подвергать своих детей и себя такой опасности, поэтому мы уехали из города. Мысль о том, что придётся вернуться в Салават, вызывает у меня истерику. Я вспоминаю, как задыхалась в ванной и как дети плакали, а я не могла открыть окно. Возможно, я переведу детей на домашнее обучение. Возможно, сниму квартиру в Мелеузе и пока мы поживём там. Но возвращаться в город, где меня так травили, я больше не хочу.Ольга Баландина В разговоре с корреспондентом Mkset Ольга Баландина подтвердила сказанное в посте, дополнительно сообщив, что сейчас находится в деревне у своих родственников, где буквально не может надышаться свежим воздухом. Сейчас женщина раздумывает над тем как переехать с семьей из любимого Салавата в другое, более безопасное для здоровья место. В Салават я боюсь возвращаться. Ещё одна такая, ночь просто умру и все. Ольга Баландина О том каким образом эколог Баландина боролась и продолжает бороться за чистый воздух в Салавате Mkset сообщал летом 2021 года. Тогда корреспондент пообщался с Баландиной о экологических проблемах Салавата и о том, как с ними можно бороться, беседа с Баландиной приведена в последней части репортажа.

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