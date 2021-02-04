Югорский лыжный марафон отменил регистрационный сбор для участников

Югорский лыжный марафон проводится каждый год начиная с 2013 года. В 2020 году гонка впервые была отменена из-за распространения китайской коронавирусной инфекции. Отметим, что до пандемии из года в год данное спортивное событие собирало тысячи отечественных и иностранных гостей и участников.