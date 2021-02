Югорский лыжный марафон отменил регистрационный сбор для участников

Восьмой Югорский лыжный марафон пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске. Банк «Открытие» стал генеральным партнером события. В 2021 году организаторы состязаний отказались от регистрационного сбора. Принять участие в гонке сможет кто угодно.

Еще в наступившем году в первый раз за всю историю марафона состоится забег в онлайн-формате для лыжников возрастной категории 65+. Об этом информирует «Советский Спорт». Югорский лыжный марафон проводится каждый год начиная с 2013 года. В 2020 году гонка впервые была отменена из-за распространения китайской коронавирусной инфекции. Отметим, что до пандемии из года в год данное спортивное событие собирало тысячи отечественных и иностранных гостей и участников. Например, 2019 год оказался для лыжного марафона рекордным по одновременному массовому старту. Тогда стартовали свыше 2 500 человек. В Российской Федерации гонка стала третьим лыжным марафоном по числу финишеров на дистанции 50 километров. Интересно, что в текущем году участвовать в забеге получат возможность лишь лица до 64 лет. Для данной категории участников по традиции предложат дистанции 5, 25 и 50 километров. Пожилые атлеты в первый раз пройдут соревнования в формате онлайн. Управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов обрадован тем, что в нынешнем году полюбившийся югорчанам спортивный праздник все же удастся провести. Люди давно соскучились по «живым» и полезным событиям. В наступившем году организаторы марафона отменили регистрационный сбор. В результате в гонке примет участие большее число граждан. Виталий Мосунов надеется, что на гонку приедут известные спортсмены и гости из разных субъектов РФ. Банк «Открытие» традиционно организует для болельщиков лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов. Еще зрители смогут посетить автограф-сессии с известными лыжниками - участниками гонок. Федеральный медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером Югорского лыжного марафона-2021.

