Пятого февраля в Красноярском крае будет траурным днем по погибшим в крупном пожаре на складе.

По сообщению iz.ru, накануне в Красноярском крае на складе “Автотрейд” произошло возгорание, которое привело к пожару на площади порядка трех с половиной тысяч квадратных метров. При его ликвидации погибло четыре человека, в том числе три сотрудника противопожарной службы. В связи с этим в регионе объявлен траур. Причины пожара выясняются.

