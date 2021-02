В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили 62 новых заболевания COVID-19

Всего за период пандемии в ЯНАО заболели 35 803 человек, из них 32 250 вылечились. За минувшие сутки победили болезнь 185 пациентов.

Как сообщает muksun.fm, за прошедшие 24 часа скончался один пациент, больной коронавирусом. Всего болезнь унесла 382 жизни. За сутки коронавирус диагностировали у четырех человек, работающих на “вахте”, и у 58 местных жителей. Заражения зафиксированы в Муравленко, Надымском районе, Ноябрьске и Пуровском районе и еще пяти муниципалитетах. За время пандемии проведено более миллиона анализов на коронавирус, за сутки это число увеличилось более чем на 5000 тестов. В регионе продолжается вакцинация, работают прививочные пункты.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter