В Ямало-Ненецком АО за сутки обнаружили 62 новых заболевания COVID-19

Как сообщает muksun.fm, за прошедшие 24 часа скончался один пациент, больной коронавирусом. Всего болезнь унесла 382 жизни.
За сутки коронавирус диагностировали у четырех человек, работающих на “вахте”, и у 58 местных жителей. Заражения зафиксированы в Муравленко, Надымском районе, Ноябрьске и Пуровском районе и еще пяти муниципалитетах.
За время пандемии проведено более миллиона анализов на коронавирус, за сутки это число увеличилось более чем на 5000 тестов. В регионе продолжается вакцинация, работают прививочные пункты.