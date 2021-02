В Уфе из проектной документации здания IQ-парка исчезла микроквартира и клубный этаж

В проектной документации госзакупки на создание дизайна IQ-парка, который расположится в офисном здании около БашГУ на Заки Валиди, внесли значительный изменения.

Стоимость открытого конкурса на поиск подрядчика осталась неизменной – 94,6 миллионов рублей. Напомним, заказчиком является ГУП «Республиканский информационно издательский центр «Деловая литература». В новой ныне действующей проектной документации исчезли пункты о строительстве этажа главы технопарка, который должен быть разделен на рабочее пространство с микроквартирой, где VIP-гости смогут не только отдохнуть, но и переночевать, а также зону коворкинга с залами для проведения конференций. Помимо этого, заказчики убрали пункт про создание клубного этажа. Напомним, пространство должно было быть похоже на берлинский Soho House. На входе планировали сделать еще одну стойка регистрации, где хостес проверяла бы членство клуба. Основное пространство должно по первичной задумке имела одну или несколько барных зон.

