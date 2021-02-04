В Уфе из проектной документации здания IQ-парка исчезла микроквартира и клубный этаж

В новой ныне действующей проектной документации исчезли пункты о строительстве этажа главы технопарка, который должен быть разделен на рабочее пространство с микроквартирой, где VIP-гости смогут не только отдохнуть, но и переночевать, а также зону коворкинга с залами для проведения конференций.