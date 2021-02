В России готовят законопроект о дополнительных выплатах беременным

Подобная мера, по мнению депутатов, должна помочь в улучшении демографической ситуации в России.

В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тыс. руб. в течение 1,5 лет. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на депутата Госдумы Николая Земцова. По словам депутата, такая мера поможет женщине пережить сложный период беременности и удержит от аборта, а следовательно будет работать на улучшение демографических показателей в стране. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. Напомним, в 2020 году сокращение населения России стало рекордным за 15 лет — за год оно уменьшилось на 510 тыс. человек (за 2005 год население РФ уменьшилось на 564,5 тыс. человек) Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки желающих сделать аборт россиянок. По его словам, недостаточно отговорить женщину делать аборт, необходимо создать условия, чтобы она могла поставить ребенка на ноги и дать ему образование и жилье. По данным Минздрава России, в 2019 году было 523,3 тыс. прерываний беременности.

