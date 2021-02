В регионах Урала в прошлом году было выдано 190 тысяч ипотечных кредитов

Жителям субъектов РФ, входящих в состав Уральского федерального округа, было выдано в прошлом году 190 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 425 миллиардов рублей. Это на 48 процентов больше, чем годом ранее.

Как сообщает fedpress.ru причины такого всплеска интереса населения к ипотечному кредитованию были те же, что и в целом в России. Это льготные ипотечные программы в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. На льготную ипотеку под 6,5 процентов в округе пришлась пятая часть от объема выданных кредитов. По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, это явилось существенной поддержкой спроса на жилье во время пандемии. Больше всего ипотечный кредит выдавался жителям Тюменской области, где было получено 72 тысячи таких займов объемом 189,2 миллиарда рублей. Средняя ставка по ипотечному кредиту в округе постепенно снижалась, составив в конце прошлого года 7,5 процента годовых. Что на 1,6 процента ниже, чем годом ранее. В то же время, по данным аналитиков Центробанка, Уральский федеральный округ по прежнему отличается низкой долей просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

