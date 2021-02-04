В регионах Урала в прошлом году было выдано 190 тысяч ипотечных кредитов

Как сообщает fedpress.ru причины такого всплеска интереса населения к ипотечному кредитованию были те же, что и в целом в России. Это льготные ипотечные программы в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой Банка России. На льготную ипотеку под 6,5 процентов в округе пришлась пятая часть от объема выданных кредитов. По словам начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, это явилось существенной поддержкой спроса на жилье во время пандемии.