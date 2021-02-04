В Петербурге увеличили пропускную способность пунктов вакцинации

В Петербурге увеличили пропускную способность пунктов вакцинации

Вчера, 22:50ОбществоPhoto: pixabay.com
Пропускная способность прививочных пунктов северной столицы выросла до 200 человек в сутки.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, сейчас в городе работают 99 пунктов, в которых можно поставить противоковидную прививку. 10 из них открыты в частных клиниках. Также вакцинироваться можно в больнице «РЖД-Медицина», пишет infox.ru.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что горадминистрация заключила соглашение с Минздравом. В его рамках будут открыты еще 120 пунктов. В дальнейшем их количество будет увеличено.

Согласно данным на 3 февраля, прививки были сделаны более чем 72 000 россиянам. Свыше 15 000 получили оба компонента препарата. В феврале Санкт-Петербург получит еще 310 000 доз отечественных вакцин.

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