В Петербурге увеличили пропускную способность пунктов вакцинации

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, сейчас в городе работают 99 пунктов, в которых можно поставить противоковидную прививку. 10 из них открыты в частных клиниках. Также вакцинироваться можно в больнице «РЖД-Медицина», пишет infox.ru.