В Карелии состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию Конституции

Рабочая группа по совершенствованию Конституции Республики Карелия приняла инициативу об исключении статьи о неприкосновенности депутата Законодательного собрания, предложенную Элиссаном Шандаловичем.

Издание stolicaonego.ru сообщает, что председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович озвучил предложение в рамках первого заседания рабочей группы по совершенствованию Основного закона Карелии. Ранее его инициативу поддержала Высшая школа экономики. Депутатами были рассмотрены вопросы, которые касаются местного самоуправления и государственного устройства. В рамках следующего заседания депутаты планируют рассмотреть поправки в вопросах социальных гарантий, здравоохранения, образования, экологии, культуры и молодежной политики. Поправки, одобренные рабочей группой, включат в законопроект о внесении изменений в Конституцию Карелии, а также рассмотрят на заседаниях профильных комитетов и Законодательного собрания. Рабочая группа, которая занимается совершенствованием Конституции, в Республике Карелии была создана в прошлом году осенью. В нее вошли депутаты, представители региональной власти, юристы, работники общественных организаций, научные сотрудники и предприниматели. В общей сложности в парламент Карелии поступило больше пятидесяти предложений от представителей общественных организаций и рабочей группы. Элиссан Шандалович подчеркнул, что на рабочую группу возложили большую ответственность. Ее члены должны привести Конституцию Республики Карелия в соответствие с новым Основным законом РФ, учитывая при этом потребности и образ жизни края. При принятии решений нужно услышать каждое мнение, проанализировать и обсудить его - только так можно прийти к единому решению и получить качественный документ, который станет главным ориентиром в жизни региона.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter