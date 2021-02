В Башкирии за минувшие сутки 165 человек заболели коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до 24 909 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с опасным заболеванием.

За прошедший день выздоровели 144 пациента. За все время от коронавируса излечились 18 904 человека. В Минздраве Башкирии сообщили о новых случаях смерти от Covid-19. За прошедшие сутки скончались два пациента.

