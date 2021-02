В Башкирии суд не стал ожесточать приговор экс-полицейским, применявшим пытки

Накануне, 3 февраля, шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор нижестоящего суда в отношении экс-начальника нефтекамского уголовного розыска Ильвира Сагитова и его подчиненного старшего оперуполномоченного Радима Хайруллина. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Известно, что в ноябре 2019 года они были признаны виновными в применении пыток током и избиении в отношении задержанного Венера Мардамшина. Помимо этого, они приговорены к 3,3 годам лишения свободы и лишены званий. Позже адвокат потерпевшего и защитники сотрудников полиции подали апелляции. Адвокат потерпевшего посчитала наказание слишком мягким и просила ужесточить приговор, а защитники сотрудников полиции попытались донести до суда то, что приговор следует отменить. В июне 2020 года Верховный суд оставил без изменений сроки наказания осужденным. Но и после этого обе стороны также подали апелляции, однако шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения Верховного суда РБ. Как сообщил руководитель башкирского отделения «Комитета против пыток» Евгений Литвинов, в ближайшее время они планируют обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда потерпевшему.

