В Башкирии суд не стал ожесточать приговор экс-полицейским, применявшим пытки

Позже адвокат потерпевшего и защитники сотрудников полиции подали апелляции. Адвокат потерпевшего посчитала наказание слишком мягким и просила ужесточить приговор, а защитники сотрудников полиции попытались донести до суда то, что приговор следует отменить. В июне 2020 года Верховный суд оставил без изменений сроки наказания осужденным. Но и после этого обе стороны также подали апелляции, однако шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения Верховного суда РБ.