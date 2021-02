Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал состав команды на чемпионат мира.

Об сообщает «Советский спорт». За сборную России выступят: Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили. Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина. Добавим, что чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter