Ростислав Мурзагулов про закон о митингах: «Он на самом деле не работает»

Сегодня, 4 февраля, члены Общественной палаты Башкирии организовали личную встречу с общественниками, активистами и неравнодушными гражданами. В ходе встречи председатель ОП РБ Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос Mkset об отказе власти согласовывать митинги.

— Есть проблема с этим законодательством, который на самом деле не работает [по разрешению митингов]. Понятно, что одни никогда не дадут этого разрешения, а другие уже не будут его спрашивать, потому что люди ходят уже и без разрешения нормально. Значит надо сделать какую-то историю, где это разрешение будет выдано на постоянной основе. Условно говоря, есть в Лондоне Гайд-Парк, и у нас надо сделать свой, где с утра до вечера можно высказывать недовольства, — отметил Ростислав Мурзагулов. Присутствующие в зале также предложили создать комиссию при Министерстве внутренних дел. Эту идею поддержали и члены Общественной палаты. — Я думаю, сотрудники полиции тоже не в восторге выходить и бегать по городу. Давайте попробуем здесь что-то сделать, — отметил он.

