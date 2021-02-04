Ректор Санкт-Петербургского горного университета назвал рейтинги вузов “профанацией”

Ректор Санкт-Петербургского горного университета назвал рейтинги вузов “профанацией”

Вчера, 17:25ОбществоPhoto: spmi.ru
Ректор Санкт-Петербургского горного университета дал оценку объективности рейтингов российских вузов, составленных частными компаниями. Как считает Владимир Литвиненко, попытки выстроить вузы страны по старшинству являются профанацией, которая осуществляется исключительно в интересах заказчиков.

Как пишет Forpost-sz.ru, по мнению ректора, ранжированием университетов должны заниматься Минобрнауки и лично министр. Последний лично ответственен за прозрачность и достоверность мониторинга высших учебных заведений с позиции задач, поставленных перед ними государством. Другие площадки, как полагает Литвиненко, отражают скорее частное мнение, часто не имеющее отношения к реальной ситуации.

«Вузы главным образом занимаются образованием, и министерство в этом случае является единственным возможным арбитром, который сначала обозначает правила игры, а далее судит по ним. Но есть и следующая ступень обязательных критериев эффективности, а именно оценка профсообществ, которую они дают уровню компетенций выпускников. Частные структуры не способны разработать единую для различных отраслей промышленности и жизнедеятельности методологию и всего лишь подгоняют алгоритмы с учетом интересов заказчиков. Как итог – профанация системы», - дал комментарий Владимир Литвиненко.

Показатели, которые берут за основу частные агентства и которые вызывают сомнения, - объем целевого фонда вуза (эндаумент), число подписчиков на аккаунт вуза в соцсетях, количество выпускников, у которых имеется страница в “Википедии”. Также Владимир Литвиненко отметил и навязывание удаленного формата обучения.

«Некоторые критерии, которые берут за основу частные структуры в ходе ранжирования университетов, в сущности, преследуют цель разрушить качественное образование и исказить реальные задачи, поставленные перед вузами. Прежде всего я имею в виду ориентацию на удаленный формат обучения и работу с международными площадками, выстроенную под интересы конкретных вузов. Все эти многочисленные примеры четко демонстрируют, что авторы этой методики либо незнакомы с реальными потребностями нашей экономики, либо, возможно, даже проживают за пределами страны», - отметил Литвиненко.

Он также добавил, что при инженерном образовании следует учитывать совсем другие программы и критерии.

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