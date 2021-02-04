Ректор Санкт-Петербургского горного университета назвал рейтинги вузов “профанацией”

«Вузы главным образом занимаются образованием, и министерство в этом случае является единственным возможным арбитром, который сначала обозначает правила игры, а далее судит по ним. Но есть и следующая ступень обязательных критериев эффективности, а именно оценка профсообществ, которую они дают уровню компетенций выпускников. Частные структуры не способны разработать единую для различных отраслей промышленности и жизнедеятельности методологию и всего лишь подгоняют алгоритмы с учетом интересов заказчиков. Как итог – профанация системы», - дал комментарий Владимир Литвиненко.