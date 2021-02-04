Председатель Курултая Башкирии намерен разобраться с вырубкой на Инзерских зубчатках

— Утилитарный подход здесь недопустим. Это не рядовая делянка. Нужно на месте во всем разобраться, провести встречи со всеми заинтересованными сторонами – населением, лесничими, местной администрацией, представителями туриндустрии. Надо определить, насколько целесообразно проводить здесь вырубку леса, что республика от этого выиграет и сопоставима ли выгода с последствиями, — отметил Толкачев.