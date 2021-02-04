Председатель Курултая Башкирии намерен разобраться с вырубкой на Инзерских зубчатках

Председатель Курултая Башкирии намерен разобраться с вырубкой на Инзерских зубчатках

Вчера, 12:41ОбществоКарина МамаеваPhoto: Рина Гринберг facebook
Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев высказался по поводу вырубки леса на Инзерских зубчатках. Он намерен детально разобраться в ситуации. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

— Утилитарный подход здесь недопустим. Это не рядовая делянка. Нужно на месте во всем разобраться, провести встречи со всеми заинтересованными сторонами – населением, лесничими, местной администрацией, представителями туриндустрии. Надо определить, насколько целесообразно проводить здесь вырубку леса, что республика от этого выиграет и сопоставима ли выгода с последствиями, — отметил Толкачев.

Напомним, изначально о проблеме вырубки деревьев на данной территории сообщила организатор туристских программ Рина Гринберг. Позже в Минлесхозе объяснили, что рубка осуществляется в рамках действующего лесного законодательства, каких-либо ограничений не имеется. На этих участках после рубки арендатор очистит площадки от порубочных остатков и в следующем году высадит саженцы. К слову, арендатором является «Уфимский фанерный комбинат».

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