На рынке недвижимости растет число проблемных квартир

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, за последнее полугодие стало на 15 процентов больше квартир на вторичном рынке, документы которых в ходе их комплексной проверки оказались проблемными. Как правило, такое жилье обременено долгами по ипотеке и за услуги ЖКХ. А также может принадлежать людям, в отношении которых идет процедура банкротства.