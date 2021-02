На рынке недвижимости растет число проблемных квартир

По данным риелторов, начался рост предложений о продаже квартир с проблемными документами в связи с резким спросом на жилье.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, за последнее полугодие стало на 15 процентов больше квартир на вторичном рынке, документы которых в ходе их комплексной проверки оказались проблемными. Как правило, такое жилье обременено долгами по ипотеке и за услуги ЖКХ. А также может принадлежать людям, в отношении которых идет процедура банкротства. В отдельной группе находятся квартиры, находящиеся в залоге у банков. Также к рискованным можно отнести жилье с обременением от банков, приобретенное с участием материнского капитала. По статистике экспертов, три из десяти выставляемых на продажу квартир могут быть проблемными. Речь идет о свежем наследстве, свежих договорах купли-продажи, договорах дарения. Таким образом люди пытаются вывести недвижимость из-под банкротства. Но чаще всего это квартиры с непогашенной ипотекой, когда люди не могут справиться с платежами.

