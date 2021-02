В Минэкологии Башкирии провели проверку чистоты воздуха после жалобы жителей Уфы. Накануне поступило 57 обращений по поводу химического запаха на улицах города. При этом в ведомстве уточнили, что внештатных ситуаций на предприятиях города не зарегистрировано.

В результате исследований проб воздуха выяснилось, что на улице Вологодской и парке «Нефтехимиков» предельная допустимая концентрация сероводорода превышена в 1,1-1,8 раз. Также превышение фиксировали в парке «Кашкадан». В Минэкологии основной причиной неприятного запаха назвали неблагоприятные погодные условия, когда происходит концентрация выбросов в атмосфере. Сейчас, по данным ведомства, режим неблагоприятных метеорологических условий снят.

