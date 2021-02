Коммерческий запас нефти в США снизился на 1 млн баррелей

За неделю, закончившуюся 29 января, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах уменьшились на 1 млн баррелей.

Как сообщает «Нефть и капитал», сейчас коммерческие запасы нефти в США составляют почти 476 млн баррелей. Таким образом снижение в сравнении с предыдущей неделей составило 0,2%. При этом аналитики ожидали роста запасом почти на 0,4%. В то же время запасы бензина за неделю повысились почти на 450 000 баррелей, а вот запас мазута и дизтоплива сократился, правда не сильно — на 9000 баррелей Данные о добыче нефти поступают с двухмесячной задержкой, но, согласно предварительной информации, в декабре добыча снизилась примерно на 1 млн баррелей в сутки по отношению к ноябрю.

