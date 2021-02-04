Хабаровский НПЗ создал месячный запас топлива

Хабаровский НПЗ создал месячный запас топлива

Вчера, 21:40ОбществоPhoto: http://www.khab-npz.ru/
На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ранее произвели ремонт оборудования. Предприятие входит в АО «ННК» предпринимателя Эдуарда Худайнатова. Сейчас завод работает на полную мощность. Он успел отгрузить уже более 1500 тонн топлива.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Хабаровского НПЗ Игорь Быстров. Об этом информирует transsibinfo.com.

В заявлении сказано, что после запуска предприятия с него уже отгружено свыше 1500 тонн горючего. Объект функционирует на максимальной мощности.

Быстров добавил, что топливо отгружают в сверхнормативном режиме. Ради бесперебойного обеспечения граждан горючим компания закупила месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов.

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Отметим, что бензин идет железнодорожными составами по «зеленому коридору» прямо на завод. Его круглые сутки в ускоренном режиме развозят бензовозы.

В текущем месяце с учетом стороннего ресурса регион примет 75 000 тонн горючего. Такой объем полностью покроет все потребности, заверил гендиректор Хабаровского НПЗ.

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