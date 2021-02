Хабаровский НПЗ создал месячный запас топлива

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ранее произвели ремонт оборудования. Предприятие входит в АО «ННК» предпринимателя Эдуарда Худайнатова. Сейчас завод работает на полную мощность. Он успел отгрузить уже более 1500 тонн топлива.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Хабаровского НПЗ Игорь Быстров. Об этом информирует transsibinfo.com. В заявлении сказано, что после запуска предприятия с него уже отгружено свыше 1500 тонн горючего. Объект функционирует на максимальной мощности. Быстров добавил, что топливо отгружают в сверхнормативном режиме. Ради бесперебойного обеспечения граждан горючим компания закупила месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов. Комментарий замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина по Хабаровскому НПЗ Отметим, что бензин идет железнодорожными составами по «зеленому коридору» прямо на завод. Его круглые сутки в ускоренном режиме развозят бензовозы. В текущем месяце с учетом стороннего ресурса регион примет 75 000 тонн горючего. Такой объем полностью покроет все потребности, заверил гендиректор Хабаровского НПЗ.

