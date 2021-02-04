Фазель заявил, что ИИХФ может допустить болельщиков на матчи чемпионата мира

Как сообщает «Советский спорт», глава Международной федерации поблагодарил Данию и Словакию за их готовность взять на себя обязанности хозяина чемпионата мира в такой короткий срок, отметив, что в конечном итоге Совет ИИХФ посчитал, что проведение всего турнира в одной стране позволит организации проявить гибкость.