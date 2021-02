Фазель заявил, что ИИХФ может допустить болельщиков на матчи чемпионата мира

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение Совета организации провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

Как сообщает «Советский спорт», глава Международной федерации поблагодарил Данию и Словакию за их готовность взять на себя обязанности хозяина чемпионата мира в такой короткий срок, отметив, что в конечном итоге Совет ИИХФ посчитал, что проведение всего турнира в одной стране позволит организации проявить гибкость. Также президент ИИХФ заявил, что в Международная федерация способна найти рентабельные решения для реализации концепции пузыря, а также мы способна подготовиться к тому, чтобы «допустить болельщиков на матчи чемпионата мира», при условии соблюдения безопасности. Во вторник стало известно, что Совет ИИХФ проголосовал за подтверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска (Белоруссия). Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, в группе В – Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

