Фазель заявил, что ИИХФ может допустить болельщиков на матчи чемпионата мира

Фазель заявил, что ИИХФ может допустить болельщиков на матчи чемпионата мира

Вчера, 11:19ОбществоPhoto: pixabay.com
Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал решение Совета организации провести все матчи чемпионата мира 2021 года в Риге.

Как сообщает «Советский спорт», глава Международной федерации поблагодарил Данию и Словакию за их готовность взять на себя обязанности хозяина чемпионата мира в такой короткий срок, отметив, что в конечном итоге Совет ИИХФ посчитал, что проведение всего турнира в одной стране позволит организации проявить гибкость.

Также президент ИИХФ заявил, что в Международная федерация способна найти рентабельные решения для реализации концепции пузыря, а также мы способна подготовиться к тому, чтобы «допустить болельщиков на матчи чемпионата мира», при условии соблюдения безопасности.

Во вторник стало известно, что Совет ИИХФ проголосовал за подтверждение Риги (Латвия) в качестве единственной принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска (Белоруссия).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. В группе А между собой сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии, в группе В – Канада, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы