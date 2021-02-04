«Это бред!» В Уфе стороны по делу об убийстве топ-менеджера УМПО мерялись обвинениями

Вам, уважаемые присяжные, должно быть абсолютно всё равно, в чем убежден государственный обвинитель и в чем убеждены я и другие защитники. Мы выступаем в судебных прениях для того, чтобы обратить ваше внимание на важные, с нашей точки зрения, обстоятельства, напомнить важные моменты из того, что мы исследовали, и представить вам свой анализ — не более того… В то же время, вы находитесь перед определенной дилеммой — в ситуациях, когда один говорит одно, а другой говорит другое, очевидно, что кто-то из них говорит неправду. А вам нужно решить — кому верить, а кому нет. Иначе вердикт не вынести, пояснил адвокат.