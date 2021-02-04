Эсеры связались с профессиональными банкротами

Как сообщает Newsnn.ru, в 2009 году «Патриоты России» с Семигиным в качестве главы партии взяли в Республиканском банке кредит на сумму 320 миллионов рублей и спустя некоторое время перестали его выплачивать. Это привело к добровольной отставке руководителя Совета директоров Республиканского банка Геннадия Селезнева. По его словам, он чувствовал себя виновным в том, что многомиллионный кредит не был возвращен, поскольку финансовая организация на тот момент была дружественной к партии. В том же году Мещанским районным судом были удовлетворены иски Республиканского банка к самому Семигину и членам политсовета партии.