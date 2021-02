Эсеры связались с профессиональными банкротами

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в феврале текущего года планирует объединение с «Патриотами России». Это решение может привести к концу деятельности новой партии, поскольку ее председателя Геннадия Семигина признали должником и банкротом.

Как сообщает Newsnn.ru, в 2009 году «Патриоты России» с Семигиным в качестве главы партии взяли в Республиканском банке кредит на сумму 320 миллионов рублей и спустя некоторое время перестали его выплачивать. Это привело к добровольной отставке руководителя Совета директоров Республиканского банка Геннадия Селезнева. По его словам, он чувствовал себя виновным в том, что многомиллионный кредит не был возвращен, поскольку финансовая организация на тот момент была дружественной к партии. В том же году Мещанским районным судом были удовлетворены иски Республиканского банка к самому Семигину и членам политсовета партии. Через семь лет девелоперская компания «Москва-Сокол» предоставила ООО «Копакабана» под личное поручительство Семигина заём в размере 33 млн рублей. Он пообещал вернуть средства через 40 дней, но не выполнил своего обещания. В 2017 году судом было вынесено решение по поводу взыскания с «Копакабаны» и Семигина всей суммы долга — самой задолженности, процентов и неустойки. Необходимую сумму никто не вернул, но оказалось, что средства ООО «Копакабана» направили в партию «Патриоты России». Как выяснилось, Семигин и ООО «Копакабана» постоянно давали взаймы собственной же партии. В конце 2019 года юристы компании «Москва-Сокол» подали в Арбитражный суд иск о банкротстве ООО «Копакабана» в надежде, что сделку с «Патриотами России» признают недействительной. Спустя 11 месяцев Семигин был объявлен банкротом. В ходе этой процедуры оказалось, что в 2012 году (до «Копакабаны», которая была создана в 2014 году) он одолжил своей партии 170 миллионов рублей. Все эти сведения наталкивают на мысль, что руководитель партии пользовался ею как собственным «левым» кошельком. Важно, что иные источники финансирования у «Патриотов России» практически отсутствуют — в 2019 году их доходы составили всего 7,4 млн рублей. 11 февраля этого года суд будет рассматривать дело о признании сделки между ООО «Копакабана» и партией «Патриоты России» недействительной. Затем в планах «патриотов» — провести совместный съезд со «Справедливой Россией» Сергея Миронова и «За правду» Захара Прилепина для объединения и подготовки к парламентским выборам. Не исключается, что слияние с банкротом Семигиным приведет к политическому и финансовому самоубийству объединенной партии.

