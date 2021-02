Специалист рассказал, что восемьдесят процентов нарушений прав потребителей - некорректное информирование покупателя о стоимости товара.

По сообщению iz.ru, об этом рассказал председатель союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, еще одним распространенным нарушением прав является предоставление неправильных данных о спецификациях товара или услуги. При этом потребители считают, что это просто способы обмана, а не нарушение прав, поэтому не предпринимают никаких ответных действий.

