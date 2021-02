Bloomberg увидел успехи экономики РФ на фоне пандемии

В прошлом году спад в экономике РФ во время пандемии коронавируса был меньше, чем во многих других странах мира.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на издание, одна из причин этого в том, что российские власти отказались от ввода локдауна во второй половине года. Показатели российской экономики по итогам года снизились на 3,1 процента в годовом выражении, что является максимальным падением с 2009 года. Но ожидаемое падение было еще выше - на 3,7 процента. А по данным министерства экономического развития РФ, снижение ВВП могло достигнуть и вовсе 3,9 процента. Больше всего экономика страны пострадала в первом полугодии прошлого года, когда был введен локдаун в связи с пандемией, при резком снижении спроса на нефть. Затем власти меры смягчили, несмотря на растущее число инфицированных. В любом случае снижение показателей экономики РФ за прошлый год будет вдвое меньше, чем в Европе, где падение может достигнуть 7,3 процентов. В то же время, по мнению экспертов, по итогам нынешнего года ВВП РФ может показать трехпроцентный рост.

