Bloomberg увидел успехи экономики РФ на фоне пандемии

Bloomberg увидел успехи экономики РФ на фоне пандемии

Вчера, 21:32ОбществоPhoto: pixabay.com
В прошлом году спад в экономике РФ во время пандемии коронавируса был меньше, чем во многих других странах мира.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на издание, одна из причин этого в том, что российские власти отказались от ввода локдауна во второй половине года.

Показатели российской экономики по итогам года снизились на 3,1 процента в годовом выражении, что является максимальным падением с 2009 года. Но ожидаемое падение было еще выше - на 3,7 процента. А по данным министерства экономического развития РФ, снижение ВВП могло достигнуть и вовсе 3,9 процента.

Больше всего экономика страны пострадала в первом полугодии прошлого года, когда был введен локдаун в связи с пандемией, при резком снижении спроса на нефть. Затем власти меры смягчили, несмотря на растущее число инфицированных.

В любом случае снижение показателей экономики РФ за прошлый год будет вдвое меньше, чем в Европе, где падение может достигнуть 7,3 процентов. В то же время, по мнению экспертов, по итогам нынешнего года ВВП РФ может показать трехпроцентный рост.

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