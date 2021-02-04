Bloomberg увидел успехи экономики РФ на фоне пандемии

В любом случае снижение показателей экономики РФ за прошлый год будет вдвое меньше, чем в Европе, где падение может достигнуть 7,3 процентов. В то же время, по мнению экспертов, по итогам нынешнего года ВВП РФ может показать трехпроцентный рост.