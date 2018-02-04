В Башкирии появились заболевшие свиным гриппом

Главный государственный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов рассказал об эпидемиологической ситуации.

На три тысячи человек увеличилось число заболевших ОРЗ и ОРВИ в Башкирии за минувшую неделю. Есть и случаи заболевания гриппом.

Главный государственный санитарный врач Башкирии Евгений Степанов в интервью программе «Вести. События недели» телеканала «Россия Башкортостан» сказал:

- На сегодня количество заболевших ОРВИ в республике чуть больше 19 тысяч, по сравнению с предыдущей неделей прирост – около 3 тысяч. – Есть уже и случаи гриппа, они единичные. Это штаммы А1 (свиной грипп) и Б.

По словам Евгения Степанова, в противогриппозных вакцинах, которые использовали в этом сезоне для профилактики заболеваний в Башкирии, содержались и эти штаммы. Вакцины сделали 42 процентам населения региона (более 1, 7 млн человек).

Главный санитарный врач Башкирии обратился к руководителям предприятий с просьбой больше закупать противогриппозных вакцин.

- В этом году всего 100 тысяч человек были привиты за счет средств предприятий, это мало. Должно быть в 2-3 раза больше, - пояснил он.

Евгений Степанов сделал прогноз, исходя из опыта прошлых лет, что во второй половине февраля в Башкирии будет наблюдаться рост заболеваемости ОРВИ. И предупредил граждан, чтобы не занимались самолечением, а обращались за медицинской помощью к врачам.