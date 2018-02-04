В Башкирии начальника участка Баймакского лесхоза заподозрили в коррупции

В отношении него завершено расследование уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки и незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Следователями следкома Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника участка Иткуловского участкового лесничества ГАУ «Баймакский лесхоз».

По данным следствия, в августе 2016 года с его участием был составлен комиссионный акт проверки санитарного и лесопатологического состояния одного из участков лесного хозяйства. Было установлено, что надо вырубить часть леса площадью 37,4 га, зараженного корневой губкой и трутовиком ложным. Был утвержден план выборочной санитарной рубки. Этот лес и стал предметом торга для получения взятки.

Когда в июне 2017 года один из предпринимателей, заключивший договор на рубку деревьев, обратился к начальнику участка для отвода и таксации лесосеки, чиновник стал затягивать процесс отвода лесных участков. Затем он предложил «оплатить» свою работу взяткой в 50 тысяч рублей и деньгами от реализации древесины в размере 120 тысяч рублей.

- При определении участка для рубки лесничий включил туда и якобы свои 72 кубометра сосны, которые не выделялись заготовщику, - сообщили в следкоме. - В июне 2017 года лесничий разрешил незаконную порубку еще 199 кубометров здоровых деревьев, чем причинил ущерб государственному лесному фонду РФ на сумму свыше 3 миллионов рублей.

В июле прошлого года лесничий взятку в 50 тыс руб получил, а позже и оставшиеся деньги.