Накануне, 3 января, в столице Башкирии состоялся парад Снегурочек. Мероприятие, проведенное в рамках фестиваля TERRA ZIMA, возглавила звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. Своими впечатлениями от мероприятия она поделилась в своих соцсетях.

— Так на сцену я еще не ехала. Всех с Новым годом. Лошадь в шоке, ну если честно, я тоже. Очень холодно, — написала актриса. написала актриса. Также Анна Семенович отметила, что у нее «отмерзли губы, нос, глаза и уши». Тем не менее, в параде все же приняли участие более 300 Снегурочек со всей республики. А победительница получила приз в размере 100 тысяч рублей.

