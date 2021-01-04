МВД Башкирии проверит виновность сотрудника ДПС в аварии, где могли погибнуть люди

МВД Башкирии проверит виновность сотрудника ДПС в аварии, где могли погибнуть люди

Вчера, 11:45ОбществоКарина МамаеваPhoto: БашДТП
Вечером 2 января в городе Мелеуз произошла авария. К счастью, в результате столкновения иномарки с забором никто не пострадал, однако происшествие вызвало резонанс в республике по причине того, что очевидцы узнали в лице водителя сотрудника местного ГИБДД.

В соцсетях появилось видео с места аварии. Испуганный мужчина просит водителя, который, предположительно, был в нетрезвом состоянии, не прятать лицо.

— Разбил машину и убегает. Он был за рулем! Моего сына чуть не сбил. Чудом мы спаслись. Ты не прячь лицо, ты – гаишник! Ты – представитель власти. Видео пойдет в интернет, комментирует автор видео за кадром.

В пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию. Сотрудники полиции начали проводить служебную проверку по данному инциденту.

— По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщили в ведомстве.

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