МВД Башкирии проверит виновность сотрудника ДПС в аварии, где могли погибнуть люди

В соцсетях появилось видео с места аварии. Испуганный мужчина просит водителя, который, предположительно, был в нетрезвом состоянии, не прятать лицо.
— Разбил машину и убегает. Он был за рулем! Моего сына чуть не сбил. Чудом мы спаслись. Ты не прячь лицо, ты – гаишник! Ты – представитель власти. Видео пойдет в интернет, комментирует автор видео за кадром.
В пресс-службе МВД прокомментировали ситуацию. Сотрудники полиции начали проводить служебную проверку по данному инциденту.
— По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщили в ведомстве.