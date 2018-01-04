В Башкирии выделят гранты на сохранение государственных и родных языков

Указ подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Глава региона Рустэм Хамитов сегодня, 4 января, подписал указ об учреждении грантов главы РБ, направленных на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкирии. Как сообщается на сайте главы РБ, это документ подписан для сохранения пропаганды и развития государственных языков и языков народов республики.

- В соответствии с указом с 1 января 2018 года учреждены ежегодно выделяемые гранты главы республики в размере 50 млн рублей на поддержку инициатив организаций культуры, образования, науки, средств массовой информации, спорта и молодёжной политики, общественных организаций по сохранению и развития государственных языков Башкортостана, родных языков народов, проживающих в республике, а также башкирского языка за пределами региона, -отмечается в сообщении.

Рустэм Хамитов дал поручение правительству республики определить источники финансирования расходов, , связанных с реализацией указа.