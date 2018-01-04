В Башкирии вступил в силу закон о 50% льготе для автомобилей на газе

Закон вступил в силу с 1 января.

В Башкирии с 1 января этого года вступил в силу закон о снижении до 50% транспортного налога в отношении автомобилей на газе, напомнили в пресс-службе Курултая Башкирии. Право на получение этой льготы имеют транспортные предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, организации, использующие грузовые автомобили на природном газе; физические лица на одно транспортное средство (если у физического лица два и более автомобиля на природном газе, льготу можно использовать по выбору на один из них). Средний возраст транспортных средств не должен превышать 10 лет.