В Башкирии вступил в силу закон о 50% льготе для автомобилей на газе
В Башкирии с 1 января этого года вступил в силу закон о снижении до 50% транспортного налога в отношении автомобилей на газе, напомнили в пресс-службе Курултая Башкирии. Право на получение этой льготы имеют транспортные предприятия, которые занимаются пассажирскими перевозками на регулярных автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения, организации, использующие грузовые автомобили на природном газе; физические лица на одно транспортное средство (если у физического лица два и более автомобиля на природном газе, льготу можно использовать по выбору на один из них). Средний возраст транспортных средств не должен превышать 10 лет.
Новый закон сохраняет льготу по транспортному налогу для сельскохозяйственных товаропроизводителей с условием выплаты зарплаты своим работникам не ниже среднереспубликанского уровня.
Кроме того, законом отменен ряд неэффективных льгот. В частности, исключены из перечня налогоплательщиков, освобожденных от уплаты транспортного налога, государственные и муниципальные учреждения по транспортным средствам, оснащенным спецсигналами, а также спецоборудованием; профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования; профессиональные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции в ходе обучения.
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