Власти Башкирии не поддержали законопроект о компенсации для детей-сирот

Эти деньги должны были быть предназначены для покрытия расходов за аренду жилья, пока те не получили от государства положенные им квадратные метры.
— С момента возникновения права у выпускников учреждений для детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями до его реализации проходит много времени, на протяжении которого молодым людям негде жить. Многие, не имея родственников или знакомых, у которых можно «устроиться», вынуждены снимать жилье, тратя на это практически весь свой заработок, — отметили авторы законопроекта.
По словам представителей фракции ЛДПР, правительство республики законопроект не поддержало. Власти сослались на то, что они планируют сократить расходы из республиканского бюджета.