Власти Башкирии не поддержали законопроект о компенсации для детей-сирот

Власти Башкирии не поддержали законопроект о компенсации для детей-сирот

Вчера, 20:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Депутаты фракции ЛДПР представили на рассмотрение законопроект, который подразумевает ежемесячную компенсацию в размере не более 10 тысяч рублей для детей-сирот.

Эти деньги должны были быть предназначены для покрытия расходов за аренду жилья, пока те не получили от государства положенные им квадратные метры.

— С момента возникновения права у выпускников учреждений для детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями до его реализации проходит много времени, на протяжении которого молодым людям негде жить. Многие, не имея родственников или знакомых, у которых можно «устроиться», вынуждены снимать жилье, тратя на это практически весь свой заработок, — отметили авторы законопроекта.

По словам представителей фракции ЛДПР, правительство республики законопроект не поддержало. Власти сослались на то, что они планируют сократить расходы из республиканского бюджета.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы