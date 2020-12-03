Власти Башкирии не поддержали законопроект о компенсации для детей-сирот

— С момента возникновения права у выпускников учреждений для детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями до его реализации проходит много времени, на протяжении которого молодым людям негде жить. Многие, не имея родственников или знакомых, у которых можно «устроиться», вынуждены снимать жилье, тратя на это практически весь свой заработок, — отметили авторы законопроекта.