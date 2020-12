В Уфе создали рабочую группу по контролю благоустройства Кошкиного леса

Сегодня, 3 декабря, в Уфе состоялось совещание жителей Глумилино, экоактивистов, чиновников и компании-застройщика «Садовое кольцо» по проекту благоустройства Кошкиного леса и создания парка. Встреча проходила на площадке издания «Комсомольская правда — Уфа» и транслировалась онлайн.

На мероприятии экоактивисты и жители Глумилино, которые обеспокоены судьбой Кошкиного леса, задали вопросы по конкретным планам благоустройства. Напомним, сейчас лес заброшен и захламлен мусором, ГК «Садовое кольцо» обязалась провести там благоустройство и сделать полноценный парк: обустроить тропинки, велосипедные дорожки и лыжные трассы, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Рядом будет построен жилой комплекс с двумя детсадами и школой на тысячу мест. Сегодня общественники в разговоре с застройщиком удостоверились, что никакого строительства в самом лесу не будет. Ранее представители компании неоднократно подчёркивали, что их деятельность в Кошкином лесу возможна лишь при условии бережного обращения с природой. Экоактивисты также попросили «Садовое кольцо» ознакомиться со всеми предложениями жителей Уфы прежде, чем приступать к работе. Компания и ранее выступала с этой инициативой, а потому согласилась, и по итогу совещания было принято решение о создании рабочей группы общественного контроля, в которую войдут жители района Глумилино, общественники, представители застройщика и администрации города. При этом, когда активисты и жители заметили, что другие застройщики часто обещают благоустроить территории, но после обещания не выполняют, представитель «Садового кольца» заверил, что работы по созданию парковой зоны будут идти параллельно со строительством жилого комплекса. Переполох в Кошкином лесу. Из-за чего шумим? Отметим, группа компаний «Садовое кольцо» работает на рынке строительства с 2003 года. Девелопер занимается возведением жилых домов и кварталов, а также участвовал в строительстве мостов и спортивных комплексов. В компании рассказывали, что при согласовании стройки жилого комплекса возле Кошкиного леса, власти обязали застройщика взять на себя его благоустройство, поскольку в бюджете Уфы денег на это нет, а стоимость работ оценивается в более 100 миллионов рублей.

