В Уфе создали рабочую группу по контролю благоустройства Кошкиного леса

Сегодня общественники в разговоре с застройщиком удостоверились, что никакого строительства в самом лесу не будет. Ранее представители компании неоднократно подчёркивали, что их деятельность в Кошкином лесу возможна лишь при условии бережного обращения с природой. Экоактивисты также попросили «Садовое кольцо» ознакомиться со всеми предложениями жителей Уфы прежде, чем приступать к работе. Компания и ранее выступала с этой инициативой, а потому согласилась, и по итогу совещания было принято решение о создании рабочей группы общественного контроля, в которую войдут жители района Глумилино, общественники, представители застройщика и администрации города.