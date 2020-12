По словам заместителя мэра Краснодара Дмитрия Логвиненко, в городе реализуется целый ряд масштабных инвестпроектов. Их общая стоимость составляет 184 млрд рублей.

Логвиненко отметил, что в Краснодаре восстанавливают аквапарк, строят новый аэропорт. Кроме этого возводятся заводы, пекарни и комплексы по производству товаров глубокой заморозки, пишет infox.ru. Заместитель мэра сообщил, что в Краснодарском крае уже подписаны почти 150 соглашений с российскими и зарубежными инвесторами. В результате этих договоренностей привлечены примерно 50 млрд рублей инвестиций. Также отмечается, что в регионе будут созданы 8000 новых рабочих мест.

