В Гафурийском районе Башкирии после схода граждан отсыпали дорогу

Напомним, в этих поселениях разрабатывается два карьера компания из города Владимир ООО «Авалон» и ООО «Карьер Мендим». Местные жители жалуются на загрязнение воздуха и рек, а также на постоянные взрывные работы, из-за которых деформируются дома. Эти проблемы они обсудили 29 ноября на мирном сходе граждан. Результатом мероприятия стало принятие резолюции, одним из пунктов которой стало создание рабочей группы, куда войдут представители деревень, разрабатывающих компаний, активисты «Зелёного щита Куштау» и администрация района. Жители также потребовали построить объездную дорогу, так как большегрузы ездят прямо через деревни, разбивая дороги и загрязняя воздух.