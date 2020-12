В Гафурийском районе Башкирии после схода граждан отсыпали дорогу

Вчера в деревне Мендим Гафурийского района Башкирии прошла отсыпка дороги гравийным щебнем. Об этом рассказывает объединение «Зелёный щит Куштау».

Несмотря на то, что щебень укладывали прямо на снег, местные жители видят в этом пользу. А если повторить грейдирование весной, то дорога продержится сезон. Однако «Зелёный щит» сообщает, что в сезон отдыха, автомобили сильно пылят, поэтому в деревнях Ташла и Мендим необходимо проложить асфальт. По данным объединения, администрация утверждает, что денег в бюджете нет. Ну, уже и такие действия по ремонту дороги после воскресного схода говорят о том, что собираться и озвучивать свои давние большие проблемы — нужно. Под лежачий камень вода не течёт, это известно, сообщается в соцсетях. В настоящее время создается рабочая группа по карьерам в деревнях Ташла и Мендим. Напомним, в этих поселениях разрабатывается два карьера компания из города Владимир ООО «Авалон» и ООО «Карьер Мендим». Местные жители жалуются на загрязнение воздуха и рек, а также на постоянные взрывные работы, из-за которых деформируются дома. Эти проблемы они обсудили 29 ноября на мирном сходе граждан. Результатом мероприятия стало принятие резолюции, одним из пунктов которой стало создание рабочей группы, куда войдут представители деревень, разрабатывающих компаний, активисты «Зелёного щита Куштау» и администрация района. Жители также потребовали построить объездную дорогу, так как большегрузы ездят прямо через деревни, разбивая дороги и загрязняя воздух.

