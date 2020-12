В Башкирии проект создания научно-образовательного центра получил федеральный уровень

Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе получил федеральный статус, а также финансирование. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

— Конкуренция была самая серьезная. И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом, отметил он. По словам главы республики, проект создавался на протяжении полутора лет. В новый научно-образовательный центр планируют привлекать ученых со всего мира. Власти рассчитывают также привлечь и новые инвестиции в регион, так как на базе НОЦа может быть разработано множество стартапов. Известно, что здание научно-образовательного центра появится в Дёмском районе Уфы. Глава региона отметил, что уже в этом году будет выбран подрядчик, который начнет строительство в 2021 году.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter