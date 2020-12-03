В Башкирии проект создания научно-образовательного центра получил федеральный уровень

В Башкирии проект создания научно-образовательного центра получил федеральный уровень

Вчера, 17:11ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Проект создания Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе получил федеральный статус, а также финансирование. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

— Конкуренция была самая серьезная. И тот факт, что нам удалось победить – говорит как о мощнейшем потенциале нашей науки и образования, так и об образцовой работе нашей управленческой команды над этим сложным проектом, отметил он.

По словам главы республики, проект создавался на протяжении полутора лет. В новый научно-образовательный центр планируют привлекать ученых со всего мира. Власти рассчитывают также привлечь и новые инвестиции в регион, так как на базе НОЦа может быть разработано множество стартапов.

Известно, что здание научно-образовательного центра появится в Дёмском районе Уфы. Глава региона отметил, что уже в этом году будет выбран подрядчик, который начнет строительство в 2021 году.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы