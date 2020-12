Количество российских школ, закрытых на карантин из-за распространения коронавируса, увеличилось до шестидесяти двух.

Газета “Известия” сообщает, что карантинные меры из-за распространения коронавируса сохраняются в шестидесяти двух российских школах в двадцати восьми регионах государства. Таким образом процент средних общеобразовательных учреждений в России незначительно изменился - до 0.16. По состоянию на вчерашний день сообщалось о сорока девяти школах, ушедших на карантин.

