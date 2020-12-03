СМИ вскрыли конфликт интересов у главы Новосибирской области Травникова

Компания «Сибантрацит» существует достаточно давно, и от местных жителей периодически поступают жалобы на ее деятельность, касающиеся загрязнения окружающей среды в регионе. Весной этого года в Искитимском районе было зафиксировано сильное загрязнение снега, а летом от населения поступали жалобы на возникновение в воздухе большого количества угольной пыли. Проверка Ростехнадзора зафиксировала на отвале Елбашинском, где занимался добычей «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, который не был заявлен в проектной документации. Также по вине горнодобывающей компании произошло несколько обвалов горной массы, вызвавших загрязнение русел рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Прокуратура, которая вела проверки деятельности компании, отметила многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее обращение с отходами, отсутствие мониторинга состояния природных экосистем.