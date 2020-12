СМИ вскрыли конфликт интересов у главы Новосибирской области Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников придерживается позиции, что выдача лицензий на разработку новых месторождений угля «нецелесообразна». Причиной подобного поведения главы региона может выступать связь Травникова с угольной компанией «Сибирский антрацит» через офшоры.

Как сообщает atas.info, летом этого года руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев получил от главы официальное письмо, в котором тот негативно высказывался о выдаче лицензий на разработку новых месторождений. По мнению Андрея Травникова, разработка новых недр «может стать причиной роста социального напряжения» и отрицательно отразиться на общественно-политической жизни области. Общий вывод, который можно сделать из изложенного губернатором в письме: он выступает против привлечения инвестиций и не планирует создавать новые рабочие места в горнодобывающей отрасли. В письме глава также ссылается на экспертное мнение специалистов «Сибирского антрацита», которые отмечают, что избытка запасов антрацита в действующих месторождениях хватит на многие годы вперед и нет нужды сейчас разрабатывать новые месторождения. Если «Сибантрацит» придерживается такой политики, не исключено, что руководство компании просто пытается избавить себя от появления новых конкурентов на рынке. Компания «Сибантрацит» существует достаточно давно, и от местных жителей периодически поступают жалобы на ее деятельность, касающиеся загрязнения окружающей среды в регионе. Весной этого года в Искитимском районе было зафиксировано сильное загрязнение снега, а летом от населения поступали жалобы на возникновение в воздухе большого количества угольной пыли. Проверка Ростехнадзора зафиксировала на отвале Елбашинском, где занимался добычей «Сибирский антрацит», накопитель сточных вод, который не был заявлен в проектной документации. Также по вине горнодобывающей компании произошло несколько обвалов горной массы, вызвавших загрязнение русел рек Крутиха, Елбаш и Бердь. Прокуратура, которая вела проверки деятельности компании, отметила многочисленные нарушения, в том числе ненадлежащее обращение с отходами, отсутствие мониторинга состояния природных экосистем. Тем не менее, когда действующий губернатор Травников занял свой пост, он заключил договоренность с «Сибантрацитом» об увеличении оборотов добычи в два раза. До этого глава региона долгое время трудился в компании «Северсталь» — крупнейшем заводе Череповца, после какой-то период был мэром этого города. Сейчас же журналисты выяснили, что эти две компании связаны между собой через офшоры, поэтому возникает вопрос: что связывает действующего губернатора Травникова с «Сибирским антрацитом»?

