Учащиеся 6-10 классов в Калининграде с 1 декабря учатся в традиционном формате.

Решение об очном обучении учащихся данной категории было принято на заседании регионального оперштаба, пишет infox.ru. Напомним, с 16 ноября ученики 6-10 классов были переведены на удаленное обучение, в школах оставались только школьники 1-5 классов и 11-классники. Сейчас в дистанционном формате работают колледжи и организации дополнительного образования. Также сообщается, что администрация региона рекомендует вузам перейти на такую же форму обучения.

