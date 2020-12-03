«Самый просторный город России»: астронавт показал, как Уфа выглядит из космоса

— И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырёхмесячную осаду и два хорошо организованных штурма во время Пугачёвского восстания. Таким образом, город можно назвать непобедимым, – пишет космический фотограф.