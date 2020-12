«Самый просторный город России»: астронавт показал, как Уфа выглядит из космоса

Знаменитый астронавт, герой РФ Сергей Рязанский во время своего полета в космосе запечатлел Башкирию и Уфу. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Космонавт рассказал своим подписчиками несколько интересных фактов об Уфе. К примеру, о том, что столица Башкирии – самый просторный город России и на одного жителя приходится около 700 квадратных метров городской площади. Также он упомянул о лидерстве города по количеству зеленых насаждений. — И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырёхмесячную осаду и два хорошо организованных штурма во время Пугачёвского восстания. Таким образом, город можно назвать непобедимым, – пишет космический фотограф.

