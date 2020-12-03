«Самый просторный город России»: астронавт показал, как Уфа выглядит из космоса

«Самый просторный город России»: астронавт показал, как Уфа выглядит из космоса

Вчера, 14:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Знаменитый астронавт, герой РФ Сергей Рязанский во время своего полета в космосе запечатлел Башкирию и Уфу. Снимками он поделился в своих соцсетях.

Космонавт рассказал своим подписчиками несколько интересных фактов об Уфе. К примеру, о том, что столица Башкирии – самый просторный город России и на одного жителя приходится около 700 квадратных метров городской площади. Также он упомянул о лидерстве города по количеству зеленых насаждений.

— И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырёхмесячную осаду и два хорошо организованных штурма во время Пугачёвского восстания. Таким образом, город можно назвать непобедимым, – пишет космический фотограф.

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