Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов

Сообщается, что реестр создан на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Владельцы платформ, попавших в реестр, смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ).