Федеральный Роскомнадзор сформировал реестр аудиовизуальных сервисов, куда включены платформы с посещаемостью свыше 100 тысяч пользователей в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что реестр создан на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Владельцы платформ, попавших в реестр, смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ). Известно, что в список будут включены следующие АВС: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, Амедиатека, Билайн ТВ, Кино1ТВ, Кинопоиск, Матч ТВ, Мегафон ТВ, МТС ТВ, НТВ ПЛЮС, Первый канал, Смотрим, Триколор кино и ТВ онлайн.

