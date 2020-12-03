РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов

РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов

Вчера, 12:43ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Виля Тухватуллина
Общественник Виль Тухватуллин в Facebook опубликовал интересное фото из Республиканской клинической больницы. В медучреждении появился стенд с извлеченными из пациентов предметами.

Стенд получил название: «Инородные тела, извлеченные у больных эндоскопическим методом из различных отделов желудочно-кишечного тракта, трахеи, бронхов и брюшной полости». Среди предметов можно увидеть ложки, зубную щетку, монетки, скрепки, бутылку, коробок спичек, молоточек, вставную челюсть и многое другое.

Напомним, ранее китайские хирурги извлекли из носа местного жителя зуб, с которым он проходил 20 лет. К медикам он обратился за помощью, так как испытывал проблемы с дыханием. Тогда пациент вспомнил, что в 10 лет он упал с третьего этажа в торговом центре и выбил себе два зума. Врачи предположили, что один из них попал в нос, а в последствии врос в ткани.

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