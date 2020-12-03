РКБ Куватова в Уфе показала коллекцию инородных тел, извлеченных из пациентов

Напомним, ранее китайские хирурги извлекли из носа местного жителя зуб, с которым он проходил 20 лет. К медикам он обратился за помощью, так как испытывал проблемы с дыханием. Тогда пациент вспомнил, что в 10 лет он упал с третьего этажа в торговом центре и выбил себе два зума. Врачи предположили, что один из них попал в нос, а в последствии врос в ткани.